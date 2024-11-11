Ισχυρός σεισμός 6,8 βαθμών ταρακούνησε χθες Κυριακή το πρωί (τοπική ώρα) τη νότια Κούβα, χωρίς να προκαλέσει θύματα, την ώρα που η νήσος ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από το πέρασμα του κυκλώνα Ραφαέλ, ο οποίος προκάλεσε νέα γενικευμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης για δυο ημέρες.

Ο σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών, σε εστιακό βάθος 23,5 χιλιομέτρων, είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 40 χιλιόμετρα από την ακτή της Μπαρτολομέ Μασό, στην επαρχία Γκράνμα (νοτιοανατολικά) και σημειώθηκε στις 11:49 (τοπική ώρα· 19:49 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Προηγήθηκε, περίπου μια ώρα νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, σεισμός 5,9 βαθμών, κατά την ίδια πηγή. Η περιοχή όπου έγινε περισσότερο αισθητός βρίσκεται κάπου 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αβάνα.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε όλες τις ανατολικές επαρχίες και σε κάποιες κεντρικές, σύμφωνα με τα επίσημα ΜΜΕ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, διαβεβαίωσαν οι αρχές.

«Επικοινωνήσαμε με τους πρώτους γραμματείς του (κομμουνιστικού) κόμματος στο Σαντιάγο ντε Κούμπα και στην Γκράνμα, τις επαρχίες που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Είχαμε κατολισθήσεις, ζημιές σε σπίτια και σε γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης», ανέφερε μέσω X ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Στο Κανέι ντε λας Μερτσέδες, μικρό χωριό του δήμου Μπαρτολομέ Μασό, η Κάρεν Ροδρίγκες είπε πως ο σεισμός «έγινε πολύ αισθητός», προσθέτοντας πως «περίπου μισή ώρα μετά την πρώτη δόνηση, επιστρέφαμε στα σπίτια μας όταν έγινε η δεύτερη, και ήταν ακόμα πιο δυνατή».

Στο χωριό «υπάρχουν σπίτια με ραγισμένους τοίχους, άλλα όπου οι τοίχοι κατέρρευσαν και άλλα όπου οι στέγες κατέρρευσαν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η 28χρονη κομμώτρια.

Στην Μπαγιάμο, την πρωτεύουσα της επαρχίας Γκράνμα, η οποία μετράει 140.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την Μπαρτολομέ Μασό, οι κάτοικοι επίσης αισθάνθηκαν τους δυο σεισμούς.

«Στύλοι (του δικτύου ηλεκτροδότησης) κλυδωνίστηκαν, δρόμοι, σπίτια, για κάπου είκοσι δευτερόλεπτα (...) Κατόπιν είχαμε κι άλλον, που ήταν επίσης πολύ δυνατός. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε, όλοι έτρεχαν, βγήκαν από τα σπίτια τους», είπε ο Λιβάν Τσάβες, ηλεκτροσυγκολλητής 24 ετών.

Η Ντάλια Ροδρίγκες, νοικοκυρά, δήλωσε πως τοίχος του σπιτιού της κατέρρευσε. «Μόνο αυτό μας έλειπε!», είπε.

Η Κούβα ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από τον κυκλώνα Ραφαέλ, κατηγορίας 3, που έπληξε το δυτικό τμήμα της νήσου την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας γενικευμένη διακοπή ρεύματος για δυο ημέρες. Η προοδευτική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχιζόταν χθες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, κυρίως στην Αβάνα.

Περί το 85% των νοικοκυριών στην πρωτεύουσα έχουν ξανά ρεύμα, σύμφωνα με τις αρχές, ωστόσο σε δυο δυτικές επαρχίες, στην Αρτεμίσα, που χτυπήθηκε περισσότερο από τον κυκλώνα, και στην Πινάρ ντελ Ρίο, η παροχή δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη.

Τρεις εβδομάδες νωρίτερα, προηγούμενο blackout άφησε χωρίς ρεύμα τους περισσότερους από 10 εκατ. κατοίκους για τέσσερις ημέρες, ενώ ταυτόχρονα άλλος κυκλώνας, ο Όσκαρ, κατηγορίας 1, έπληξε το ανατολικό άκρο της Κούβας, αφήνοντας πίσω οκτώ νεκρούς.

Οι σεισμοί είναι γενικά συχνοί στον ανατολικό τομέα της Κούβας, αφού στο υπέδαφος τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της βόρειας Αμερικής και της Καραϊβικής.

Τον περασμένο μήνα καταγράφτηκε σεισμός 5,1 βαθμών στη Σαντιάγο ντε Κούμπα, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2020, σεισμός 7,7 βαθμών συντάραξε την Καραϊβική, στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην Κούβα και την Τζαμάικα. Έγινε αισθητός σε πολλές επαρχίες της Κούβας, πάντως χωρίς να προκαλέσει θύματα, αν κι ώθησε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων τομέων της Αβάνας.

