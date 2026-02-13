Έξι πιθανές συνέπειες της αλλαγής της κλιματικής πολιτικής του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε την ανατροπή του λεγόμενου «endangerment finding», μιας βασικής επιστημονικής διαπίστωσης της εποχής Ομπάμα, που αποτελεί θεμέλιο για μεγάλο μέρος της αμερικανικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ως αποτέλεσμα, ειδικοί προβλέπουν ποικίλες περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, αν και η απόφαση της Environmental Protection Agency αναμένεται να προσβληθεί δικαστικά από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιθανές συνέπειες:

Λιγότεροι περιορισμοί στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Η πιο προφανής συνέπεια της νομοθετικής αλλαγής είναι ότι θα επιβληθούν λιγότεροι περιορισμοί σε βιομηχανίες που παράγουν αέρια του θερμοκηπίου, ιδίως στους κατασκευαστές οχημάτων.

Η διαπίστωση κινδύνου του 2009 ήταν αποτέλεσμα σημαντικής έκθεσης της EPA, η οποία αναγνώρισε έξι αέρια του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων του μονοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου, ως επικίνδυνα για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Η EPA συνέταξε την έκθεση μετά από απόφαση του Supreme Court of the United States το 2007, σύμφωνα με την οποία ήταν υπεύθυνη για τη ρύθμιση των αερίων του θερμοκηπίου βάσει του Clean Air Act, με το δικαστήριο να κρίνει ότι «χωρίς καμία αμφιβολία» τα αέρια αυτά θεωρούνται ατμοσφαιρικοί ρύποι.

Τα αέρια του θερμοκηπίου παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες.

Η επίδραση της απόφασης μέχρι σήμερα ήταν αξιοσημείωτη. Τα επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ κορυφώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και έκτοτε βρίσκονται σε σταθερή πτώση.

Με την κατάργηση της διαπίστωσης κινδύνου, καταργείται και μεγάλο μέρος της νομικής βάσης που περιόριζε τις αμερικανικές βιομηχανίες ως προς την ποσότητα εκπομπών που επιτρέπεται να παράγουν.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Environmental Defense Fund εκτιμά ότι έως το 2055 θα εκλυθούν επιπλέον 7,5–18 δισεκατομμύρια τόνοι αερίων του θερμοκηπίου — τριπλάσια ποσότητα από αυτή που εκπέμπεται σήμερα σε ένα έτος.

Κατά την οργάνωση, το κόστος αυτής της εξέλιξης θα μπορούσε να ανέλθει σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Φθηνότερα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, αλλά δυσκολότερες εξαγωγές

Παρότι υπήρξε έντονη αντίδραση από περιβαλλοντικές οργανώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η κατάργηση της διαπίστωσης κινδύνου θα έχει οικονομικά οφέλη, ιδίως ως προς το κόστος των οχημάτων.

Η ανατροπή της απόφασης θα μειώσει το κόστος των αυτοκινητοβιομηχανιών κατά περίπου 2.400 δολάρια ανά αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Από το 2009, η διαπίστωση κινδύνου άνοιξε τον δρόμο για πολιτικές που αύξησαν την αποδοτικότητα καυσίμων και τον αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους δρόμους. Κεντρική πολιτική του διαδόχου του Τραμπ, Joe Biden, ήταν ο Inflation Reduction Act, που παρείχε κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, αρκετές από αυτές τις πολιτικές έχουν ήδη καταργηθεί.

Η αλλαγή της Πέμπτης χαιρετίστηκε από ορισμένους στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Ford Motor Company δήλωσε στο CNBC ότι η απόφαση θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση «της ανισορροπίας μεταξύ των υφιστάμενων προτύπων εκπομπών και της επιλογής των καταναλωτών», ενώ ο κλαδικός φορέας Alliance for Automotive Innovation ανέφερε ότι θα συμβάλει στη «διόρθωση ορισμένων ανέφικτων κανονισμών εκπομπών που θεσπίστηκαν υπό την προηγούμενη διοίκηση».

Ωστόσο, καθώς οι κλιματικοί στόχοι εξακολουθούν να ισχύουν σε πολλές διεθνείς αγορές, υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσο θα αλλάξει η παραγωγή.

«Αυτή η ανατροπή ουσιαστικά παγιώνει όσα έχουν ήδη γίνει, όπως η χαλάρωση των προτύπων κατανάλωσης καυσίμου», δήλωσε ο Michael Gerrard, ειδικός στο κλιματικό δίκαιο από το Columbia University.

«Αλλά θέτει πραγματικά τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες σε δύσκολη θέση, γιατί κανείς άλλος δεν θα θέλει να αγοράζει αμερικανικά αυτοκίνητα».

Αγωγές για «δημόσια όχληση»

Ως αποτέλεσμα της διαπίστωσης κινδύνου, απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2011 ανέθεσε την αρμοδιότητα ρύθμισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην EPA, αφαιρώντας την από τα δικαστήρια.

Με την κατάργηση της διαπίστωσης, νομικοί εκτιμούν ότι αυτό ενδέχεται να ανατραπεί, οδηγώντας σε αύξηση αγωγών περί «δημόσιας όχλησης».

Η δημόσια όχληση αφορά οτιδήποτε παρεμβαίνει στα δικαιώματα του κοινού, σε περιβαλλοντικές υποθέσεις, συνήθως κάτι που επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια μιας κοινότητας.

Πριν από την απόφαση του 2011, αρκετές πολιτείες είχαν κινηθεί νομικά κατά εταιρειών που θεωρούνταν ρυπογόνες, ζητώντας αποζημιώσεις.

Έτσι, οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες με τέτοιες αγωγές.

«Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μια ακόμη κλασική περίπτωση όπου η υπέρβαση της κυβέρνησης Τραμπ γυρίζει μπούμερανγκ», δήλωσε ο Robert Percival, καθηγητής περιβαλλοντικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

Δημόσια υγεία

Ανακοινώνοντας την κατάργηση, η EPA δήλωσε ότι η διατήρηση των προτύπων εκπομπών δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση της «βασικής αποστολής της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος».

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν σταθερά ότι οι ρύποι, συμπεριλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας και πρόωρους θανάτους.

Το Environmental Defense Fund εκτιμά ότι έως το 2055 η αύξηση των εκπομπών θα μπορούσε να οδηγήσει σε 15.400 έως 58.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους.

Επίσης, εκτιμά ότι κατά την ίδια περίοδο θα μπορούσαν να σημειωθούν δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον κρίσεις άσθματος και δεκάδες χιλιάδες περισσότερες νοσηλείες.

Υποχώρηση στον παγκόσμιο αγώνα των ανανεώσιμων

Παρότι ο Λευκός Οίκος επισημαίνει τα πιθανά οικονομικά οφέλη από τη χαλάρωση των περιορισμών, η ανακοίνωση εγείρει ερωτήματα για το πώς οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τη θέση τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε προωθήσει πολιτικές που ενίσχυαν την εγχώρια ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Η Margo T Oge, πρώην επικεφαλής της EPA, δήλωσε ότι «ενώ οι ΗΠΑ υποχωρούν από τα πρότυπα καθαρών οχημάτων, ο υπόλοιπος κόσμος επιταχύνει και οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες μένουν πίσω».

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry σημείωσε ότι «η Κίνα παράγει πλέον περισσότερη αιολική και ηλιακή ενέργεια από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί».

Λιγότερη ρύθμιση της βιομηχανίας

Παρά τις ανησυχίες για απώλεια ανταγωνιστικότητας στις ανανεώσιμες τεχνολογίες, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι κανονισμοί επιβαρύνουν οικονομικά τη χώρα.

Ο επικεφαλής της EPA, Lee Zeldin, χαρακτήρισε την απόφαση «τη μεγαλύτερη απορρυθμιστική ενέργεια στην ιστορία των ΗΠΑ», υποστηρίζοντας ότι εξοικονομεί πάνω από 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Η Diana Furchtgott-Roth, που είχε υπηρετήσει στο Υπουργείο Μεταφορών κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, δήλωσε στο BBC ότι οι κανονισμοί για τις εκπομπές είχαν αυξήσει το κόστος και είχαν οδηγήσει τη μεταποίηση εκτός ΗΠΑ.

«Έχει μεταφερθεί στην Κίνα, όπου παράγεται με πιο ρυπογόνο τρόπο», ανέφερε.

«Το να λέμε ότι μειώνουμε τις παγκόσμιες εκπομπές καταργώντας ενεργοβόρα βιομηχανία σε ορισμένες χώρες και μεταφέροντάς τη στην Κίνα και την Ινδία, όπου παράγεται με πιο ρυπογόνο τρόπο, δεν μειώνει τις παγκόσμιες εκπομπές».

