Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει την υποστήριξή του στο σχέδιο του Μαρόκου για αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας

Με πρωτοβουλία των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή του στο σχέδιο του Μαρόκου για την αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας εκτιμώντας ότι είναι "η πιο εφικτή λύση" για το διαφιλονικούμενο έδαφος, παρά την αντίθεση της Αλγερίας.

Η απόφαση που υιοθετήθηκε με 11 ψήφους υπέρ, καμιά κατά και 3 αποχές --η Αλγερία αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία-- εκτιμά ότι το σχέδιο του Ραμπάτ για μια αυτονομία υπό μαροκινή κυριαρχία, "θα μπορούσε να αποτελεί την πιο εφικτή λύση" και επομένως να είναι "η βάση" μελλοντικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης που διαρκεί 50 χρόνια.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί τις πλευρές να αρχίσουν διαπραγματεύσεις "επί τη βάσει" του σχεδίου αυτού που παρουσίασε πρώτη φορά το Μαρόκο στον ΟΗΕ το 2007 για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

Το κείμενο σημειώνει "την υποστήριξη που εξέφρασαν πολλά κράτη μέλη" στο μαροκινό σχέδιο και εκτιμά ότι "μια πραγματική αυτονομία υπό μαροκινή κυριαρχία θα μπορούσε να αποτελεί την πιο εφικτή λύση".

Καλεί τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον απεσταλμένο του για το θέμα αυτό Στάφαν ντε Μιστούρα να διεξάγουν διαπραγματεύσεις "επί τη βάσει" του σχεδίου αυτού.

Το Μαρόκο θεωρεί ότι το έδαφος αυτό είναι δικό του και αντιπαρατίθεται στο Μέτωπο Πολισάριο, που υποστηρίζεται από την Αλγερία, και επιδιώκει ένα ανεξάρτητο κράτος.

Η Ρωσία, η Κίνα και το Πακιστάν απείχαν, ενώ η Αλγερία δεν ψήφισε. Τα υπόλοιπα 11 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ψήφισαν υπέρ της απόφασης, η οποία επίσης ανανέωσε για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, γνωστή ως MINURSO.

Η Δυτική Σαχάρα, ισπανική αποικία έως το 1975, ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο αλλά θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τα Ηνωμένα Έθνη. Μια σύγκρουση που φέρνει αντιμέτωπο το Ραμπάτ με τους αυτονομιστές του Μετώπου Πολισάριο.

Έως τότε, το Συμβούλιο Ασφαλείας ασκούσε πίεση στο Μαρόκο, το Πολισάριο, την Αλγερία και τη Μαυριτανία να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν διακοπεί από το 2019, για την επίτευξη μιας "εφικτής, διαρκούς και αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης".

"Η χώρα μου δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία για αυτό το σχέδιο απόφασης. Με την απουσία αυτή και με πλήρη ευθύνη, η Αλγερία προσπάθησε να δείξει ότι παίρνει αποστάσεις από ένα κείμενο που δεν αντικατοπτρίζει πιστά ή επαρκώς το δόγμα του ΟΗΕ για την αποαποικιοποίηση", αντέδρασε ο Αλγερινός πρέσβης Αμάρ Μπεντζαμά.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πολισάριο Μοχάμεντ Γεσλέμ Μπεϊσάτ δήλωσε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κίνημα ανεξαρτησίας θα ήταν έτοιμο να αποδεχτεί αυτό το σχέδιο, αλλά μόνο εάν ο πληθυσμός των Σαχράουι το ενέκρινε με δημοψήφισμα.

Η Αλγερία, ωστόσο, ανέκαθεν αντιτίθετο σε αυτή την ιδέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.