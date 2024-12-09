Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως βομβάρδισε μαχητές της Χεζμπολά στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή εναντίον μαχητών της Χεζμπολά που «επιχειρούσαν μέσα σε κέντρο αποθήκευσης όπλων» στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τελεί σε ισχύ από την 27η Νοεμβρίου.

Ανέφερε επίσης πως «έπληξε» κατά τη διάρκεια της ημέρας «πολυάριθμους τρομοκράτες της Χεζμπολά που αποτελούσαν απειλή», σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες τοποθεσίες για τους βομβαρδισμούς.

Στην άλλη πλευρά, το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για δυο νεκρούς, έναν άνδρα και μια γυναίκα, σε ισραηλινό βομβαρδισμό χθες στην κοινότητα Ντιμπίν, στον νότιο Λίβανο.

Προχθές Σάββατο, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυο ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

