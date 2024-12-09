Η Διεθνής Αμνηστία τόνισε την Κυριακή ότι οι δράστες των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν επί προεδρίας του Μπασάρ αλ Άσαντ πρέπει να κριθούν σε "δίκαιες δίκες" που θα αποκλείουν την εσχάτη των ποινών, και χαιρέτισε μια "ιστορική ευκαιρία" για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της βίας.

"Για τους φερόμενους ως δράστες εγκλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να διενεργηθούν έρευνες και, κατά περίπτωση να τους ασκηθούν διώξεις για τα εγκλήματά τους σε δίκαιες δίκες που θα αποκλείουν τη θανατική ποινή", δήλωσε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας Ανιές Καλαμάρ σε ανακοίνωση.

"Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να ξεφύγουν από τη βία του παρελθόντος", δήλωσε η μη κυβερνητική οργάνωση, προτρέποντας "όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση να σεβαστούν πλήρως τους νόμους του πολέμου".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.