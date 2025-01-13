Πέθανε ο διάσημος φωτογράφος Ολιβιέρο Τοσκάνι

Ο διάσημος Ιταλός φωτογράφος Ολιβιέρο Τοσκάνι πέθανε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο έξω από τη Φλωρεντία, όπου είχε εισαχθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ήταν 82 ετών και από το 2022 έδινε μάχη κατά της αμυλοείδωσης, μιας σπάνιας ασθένειας η οποία προκαλεί συγκέντρωση πρωτεϊνών σε διάφορα όργανα του σώματος.

Το είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera τον περασμένο Αύγουστο. «Έζησα πολύ και πολύ καλά, χωρίς αφεντικό και μόνιμο μισθό, ήμουν πάντα ελεύθερος» είχε δηλώσει στην εφημερίδα του Μιλάνου.

Ο Ολιβιέρο Τοσκάνι συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες γνωστού ιταλικού οίκου μόδας οι οποίες είχαν προκαλέσει και σειρά επικρίσεων.

Άρχισε να εργάζεται ως φωτογράφος στα 14 του χρόνια και στη συνέχεια σπούδασε φωτογραφία στο Πανεπιστήμιο των Τεχνών της Ζυρίχης. Συνεργάστηκε με σειρά γνωστών οίκων, αλλά το όνομά του από το 1982 και πέρα συνδέθηκε κυρίως με την ιταλική οικογένεια Μπενετόν.

Δεν δίστασε, στις φωτογραφίες και στις εκστρατείες που υπέγραψε, να δώσει κύριο ρόλο σε θέματα όπως είναι η μαφία, η καταπολέμηση του Aids, της ομοφοβίας, της θανατικής ποινής και του ρατσισμού. Παράλληλα συνεργάστηκε με τον Ερυθρό Σταυρό, το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Όταν είχε ερωτηθεί ποιο ήταν το πραγματικό μυστικό του, ο Ολιβιέρο Τοσκάνι είχε απαντήσει: «Αναζητώ νέα πρόσωπα, ανθρώπους με ενθουσιασμό στα μάτια. Απαιτώ να μη βάφονται, διότι η ομορφιά είναι κάτι άλλο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

