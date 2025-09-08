Κομισιόν: Έως την Παρασκευή το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Έως την Παρασκευή αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων εναντιον της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, στη λίστα των κυρώσεων θα περιλαμβάνονται και δύο τράπεζες από ασιατικές χώρες, οι οποίες συνεργάζονται, ή εμπλέκονται με τη ρωσική οικονομία.

Στο 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, είχαν συμπεριληφθεί δύο κινεζικές τράπεζες και ο κολοσσός διυλιστήριο της Ινδίας Nayara.

