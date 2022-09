Ο Πούτιν στέλνει στρατεύματα στα σύνορα με τη Γεωργία για τους λιποτάκτες

Ρωσικά στρατεύματα φαίνεται πως έχουν αναπτυχθεί κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία, παρά το γεγονός πως το Κρεμλίνο προσπαθεί να εξαλείψει τις φήμες ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να εισαγάγει στρατιωτικό νόμο προκειμένου να απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα σε όσους άνδρες προσπαθούν να αποφύγουν την επιστράτευση.

Πλάνα από την μικρή πόλη Chmi, στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο από τη Ρωσία προς την περιοχή της Νότιας Οσετίας της Γεωργίας, δείχνουν τουλάχιστον έξι στρατιώτες πάνω σε ενα τεθωρακισμένο όχημα να προσπερνούν την ουρά που έχει σχηματιστεί και να κατευθύνονται προς τα σύνορα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγές ανέφεραν στο ρωσικό δίκτυο RBC ότι oι στρατιώτες μετέβησαν για να δημιουργήσουν ένα σημείο ελέγχου. Ωστόσο, το δίκτυο FSB αναφέρει ότι στάλθηκαν για να εμποδίσουν τους ανθρώπους να περάσουν τα σύνορα.

Οι φήμες για το κλείσιμο των συνόρων από τον Ρώσο πρόεδρο έχουν προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα φυγής προς άλλες χώρες. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 260.000 άνθρωποι έχουν τραπεί σε φυγή σε μόλις πέντε ημέρες.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για τις φήμες αυτές επέμεινε σε νέες του σημερινές δηλώσεις ότι δεν έχει ιδέα για τέτοιου είδους σχέδια.

«Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις προς το παρόν», είπε χαρακτηριστκά σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

