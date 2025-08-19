Λογαριασμός
Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με Ζελένσκι στη Μόσχα - Αρνήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ χθες, ανέφερε μία πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε "όχι"», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

