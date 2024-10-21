Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Μοχαμέντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναιάν, συζήτησαν λεπτομερώς για την κατάσταση στην Ουκρανία κατά την διάρκεια συνομιλιών που είχαν χθες 20 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλός του Κρεμλίνου επι θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

«Η ουκρανική κρίση συζητήθηκε αρκετά διεξοδικά κατά τη διάρκεια ενός ανεπίσημου δείπνου μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου των ΗΑΕ, χθες στην κατοικία του Νόβο –Αγκαριόβο», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια επίσημων συνομιλιών σε διευρυμένη μορφή, στις οποίες συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

