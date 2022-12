Ο Πούτιν ακυρώνει την ετήσια συνέντευξη Τύπου για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια

Για πρώτη φορά φέτος έπειτα από δέκα χρόνια, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν δε θα παραχωρήσει την ετήσια συνέντευξη Τύπου στο τέλος του έτους, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δε θα υπάρξει (συνέντευξη τύπου) πριν από την Πρωτοχρονιά» ανέφερε χαρακτηριστικά χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Ωστόσο πρόσθεσε ότι ο Ρώσος ηγέτης «μιλά τακτικά στον Τύπο, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων στο εξωτερικό».

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν δεν θα πραγματοποιήσει τη μαραθώνια δημοσιογραφική συγκέντρωση. Πέρυσι, η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες, γράφει ο Πάτρικ Ρέβελ του ABC News.

