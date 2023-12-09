Ισραήλ: Νεκρός ο 25χρονος όμηρος Σαχάρ Μπαρούχ - «Τον δολοφόνησαν» δήλωσαν οι συγγενείς του

Ένας Ισραηλινός που είχε απαχθεί στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου «δολοφονήθηκε» στη Γάζα από τους απαγωγείς του, ανέφεραν το κιμπούτς που ζούσε ο άνδρας και μια ένωση ισραηλινών οικογενειών, μια μέρα μετά την αναφορά της Χαμάς για τον θάνατο αυτού του Ισραηλινού.

«Με μεγάλη θλίψη και συντετριμμένοι ανακοινώνουμε ότι ο Σαχάρ Μπαρούχ (25 ετών) δολοφονήθηκε», τόνισε σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και το κιμπούτς Μπεερί.

Ο Σαχάρ Μπαρούχ «είχε απαχθεί από το σπίτι του από τρομοκράτες της Χαμάς και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γάζα και σκοτώθηκε εκεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ο αδελφός του, Ιντάν, σκοτώθηκε επίσης στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε χθες την αποτυχία μιας επιχείρησης με στόχο απελευθέρωση ομήρων, κατά την οποία δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Κανένας όμηρος δεν διασώθηκε», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει την τύχη αυτών των ομήρων, τονίζοντας ότι «πολλοί τρομοκράτες που συμμετείχαν στην απαγωγή και την κράτηση των ομήρων σκοτώθηκαν».

Χθες οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν επιχείρηση απελευθέρωσης ομήρων από τις ειδικές ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στην Λωρίδα της Γάζας, ότι η ισραηλινή ομάδα υπέστη μεγάλο αριθμό απωλειών και ένας όμηρος σκοτώθηκε κατά το περιστατικό.

Στη συνέχεια, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η σορός ενός άνδρα, ο οποίος στο βίντεο κατονομάζεται ως Σαχάρ Μπαρούχ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, 138 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, μετά την απελευθέρωση στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, 105 ατόμων που είχαν απαχθεί, συμπεριλαμβανομένων 80 Ισραηλινών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

