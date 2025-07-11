Εν μέσω των εντατικών επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης στη θαλάσσια κυκλοφορία, το Ισραήλ ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανανεώσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών, μετέδωσε την Πέμπτη η ισραηλινή τηλεόραση.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης, αλλά δεν αποτελούν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνησή της, κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ τον Μάιο και στη συνέχεια σταμάτησαν τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία για περίπου δύο μήνες. Αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, επιτέθηκαν και βύθισαν δύο ελληνόκτητα πλοία, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Καν τον οποίο επικαλείται το The Times of Israel, το Ισραήλ δήλωσε στις ΗΠΑ ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι σε πλοία «δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν αποκλειστικά ισραηλινό πρόβλημα»,

Η Ιερουσαλήμ ζήτησε «πιο έντονες συνδυασμένες επιθέσεις εναντίον στόχων του καθεστώτος Χούθι — όχι μόνο επιθέσεις με μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας, αλλά και επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων και σχηματισμό συνασπισμού που θα περιλαμβάνει και άλλες χώρες».

Αξιωματούχος ασφαλείας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο, ότι το αίτημα του Ισραήλ για εμπλοκή των ΗΠΑ ήρθε ως απάντηση στην αυξανόμενη επιθετικότητα των Χούθι, λέγοντας: «Χρειάζεται ένας ευρύς συνασπισμός για να καταλάβει το καθεστώς των Χούθι ότι βρίσκεται σε κίνδυνο».

Οι Χούθι συνέχισαν επίσης την Πέμπτη τις επιθέσεις τους με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ, εκτοξεύοντας δύο πυραύλους προς το εβραϊκό κράτος.

Ο πρώτος πύραυλος, που εκτοξεύτηκε το πρωί, αναχαιτίστηκε εκτός των συνόρων του Ισραήλ. Ο δεύτερος, λίγο πριν τις 10 μ.μ., δεν κατάφερε να φτάσει στο Ισραήλ. Συνεπώς, δεν ενεργοποίησε σειρήνες, αν και η εκτόξευσή του εντοπίστηκε από τον στρατό.

Οι υποστηρικτές των Χούθι φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια αντι-αμερικανικής και αντι-ισραηλινής συγκέντρωσης κάτω από ένα πανό που επικρίνει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σαναά της Υεμένης, την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025. Η επιγραφή στα αραβικά σημαίνει «Buzzkill» (κάποιος ή κάτι που σου χαλάει τη διάθεση)

Ο αρχηγός των Χούθι υπόσχεται ότι θα συνεχιστούν οι επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ

Ο ηγέτης της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, Άμπντουλ Μαλίκ αλ-Χούθι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η πολιτοφυλακή του θα συνεχίσει να επιτίθεται σε οποιοδήποτε πλοίο μεταφέρει εμπορεύματα που συνδέονται με το Ισραήλ, εάν επιχειρήσει να περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν ή την Αραβική Θάλασσα.

Είπε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «όσο διαρκεί η επιθετικότητα και η πολιορκία της Γάζας».

Υποστηρικτές των Χούθι φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια αντι-αμερικανικής και αντι-ισραηλινής συγκέντρωσης στη Σαναά της Υεμένης, την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει από το Ιράν να ασκήσει την επιρροή του στους Χούθι για να τους κάνει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και αναμένουμε από το Ιράν να ασκήσει την επιρροή του στους Χούθι για να θέσει τέλος σε αυτό», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, μαζί με τους Ισραηλινούς και Αυστριακούς ομολόγους του.

«Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε την τακτική του Ιράν στο σύνολό της, όχι μόνο όσον αφορά στην πιθανή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, αλλά και όσον αφορά στην περιφερειακή συμπεριφορά του», είπε.

Από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον επόμενο Δεκέμβριο, οι Χούθι στόχευσαν περισσότερα από 100 πλοία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια εκστρατεία την οποία οι αντάρτες περιγράφουν ως υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Οι Χούθι — των οποίων το σύνθημα είναι «Θάνατος στην Αμερική, Θάνατος στο Ισραήλ [και] Κατάρα στους Εβραίους» — σταμάτησαν τις επιθέσεις τους κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας. Αργότερα έγιναν στόχος μιας έντονης εβδομαδιαίας εκστρατείας αεροπορικών επιδρομών που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η οποία έληξε με την εκεχειρία μεταξύ της τρομοκρατικής ομάδας και των ΗΠΑ.

