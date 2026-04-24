Ο Αραγτσί φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Παρασκευής με μια μικρή ομάδα, ενώ είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή του Πακιστάν που επικαλείται το Reuters.

Η ομάδα υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Το Ιράν στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για συνομιλίες, δεν είναι σαφές αν θα συμμετέχουν και οι ΗΠΑ» σημειώνει το CNN.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.