Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο σωφρονιστικό συγκρότημα Papuda της Μπραζίλια, το οποίο είναι γνωστό ότι κρατά πολιτικούς, μετά από εντολή του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Alexandre de Moraes, ανακοίνωσε το δικαστήριο.

Ο Μπολσονάρο εκτίει την 27ετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί για σχεδιασμό πραξικοπήματος σε ένα πολύ μικρότερο κελί στην Ομοσπονδιακή Αστυνομική Διεύθυνση της Βραζιλίας.

Ο Μοράες υποστήριξε ότι ο Μπολσονάρο πρέπει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση για να λάβει ιατρική βοήθεια και εβδομαδιαίες επισκέψεις από την οικογένειά του στο σωφρονιστικό συγκρότημα.

Ο Μπολσονάρο πρόκειται να εκτίσει την ποινή του σε ένα κτίριο γνωστό ως Παπουδίνια, όπου έχουν φυλακιστεί και άλλοι Βραζιλιάνοι πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του Άντερσον Τόρες, υπουργού Δικαιοσύνης της Βραζιλίας υπό την κυβέρνησή του.

Το νέο κελί φυλακής του πρώην προέδρου έχει επιφάνεια περίπου 65 τετραγωνικά μέτρα (699,65 τετραγωνικά πόδια), μεγαλύτερο από το δωμάτιο των 12 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο βρισκόταν μέχρι τότε. Το κελί περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο, μια κουζίνα και ένα σαλόνι, ανέφερε το δικαστήριο, και πρόσθεσε ότι θα εκτίσει την ποινή του μόνος του.

Ο ακροδεξιός ηγέτης, ο οποίος έχει ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων που σχετίζονται με ένα μαχαίρωμα που υπέστη στην κοιλιά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης του 2018, ζητά άδεια να εκτίσει την ποινή του υπό «ανθρωπιστικό κατ' οίκον περιορισμό», κάτι που ο Μοράες αρνήθηκε, επικαλούμενος κίνδυνο διαφυγής.

Πηγή: skai.gr

