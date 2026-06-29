Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεσσηνία: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης με ελιές και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ - Κινητοποιήθηκαν και εναέρια

UPDATE: 15:20
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυροσβεστική

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης που εκδηλώθηκε σήμερα (28 Ιουνίου 2026) λίγο μετά τις 14:00.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης με ελιές και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες  και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης  ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας,  έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Μεσσηνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο