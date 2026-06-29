Μεσσηνία: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης που εκδηλώθηκε σήμερα (28 Ιουνίου 2026) λίγο μετά τις 14:00.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης με ελιές και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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