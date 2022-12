Twitter: Ο Μασκ επανέφερε σε λειτουργία τους λογαριασμούς δημοσιογράφων, αλλά... ειρωνεύεται τον Τύπο

Ο Ίλον Μασκ επανέφερε επισήμως τους λογαριασμούς αρκετών δημοσιογράφων στο Twitter, που είχαν τεθεί σε αναστολή για μια ημέρα, εν μέσω διαμάχης για τη δημοσιοποίηση δημοσίων δεδομένων για τις διαδρομές του αεροσκάφους του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία. Ωστόσο, ειρωνεύτηκε τις δημοσιογραφικές ενώσεις σε νέο tweet του...

«Σε εμπνέει τόσο να βλέπεις τη νέα αγάπη για την ελευθερία του λόγου από τον Τύπο» ανέφερε την Παρασκευή ο μεγιστάνας, με το χαρακτηριστικό emoji που... δέχεται φιλιά. Μάλιστα, το tweet «καρφιτσώθηκε» και παραμένει πρώτο στο προφίλ του.

So inspiring to see the newfound love of freedom of speech by the press 🥰