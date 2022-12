Θύμα doxxing ο Ιλον Μασκ: «Τρελός» χρήστης παρακολουθούσε το ιδιωτικό αεροπλάνο και το αυτοκίνητό του - «Κινδύνεψε το παιδί μου»

Λογαριασμό χρήστη που ιχνηλατούσε τις κινήσεις του ιδιωτικού αεροσκάφους του Ιλον Μασκ και έδεινε το στίγμα του σε real time, απενεργοποίησε το Twitter

Ο λογαριασμός ElonJet - με διαχειριστή τον Τζακ Σουίνι - λειτουργούσε επί τη βάσει ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος λογισμικού χρησιμοποιώντας δεδομένα, τα οποία ήταν διαθέσιμα δημοσίως.

Ο Μασκ δήλωσε χθες ότι «οποισδήποτε λογαριασμός χρήστη δημοσιοποιεί μία τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο θα απενεργοποιείται, καθώς πρόκειται για μία φυσική παραβίαση της ασφάλειας» του προσώπου.

Ωστόσο, οι αναρτήσεις σχετικά με τις τοποθεσίες που ταξίδεψε κάποιος σε μεταγενέστερο χρόνο δεν αποτελούν πρόβλημα ασφάλειας. «Οι αναρτήσεις σε πραγματικό χρόνο για τον τόπο που βρίσκεται κάποιος άλλος, παραβιάζει την πολιτική για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, αλλά οι ετεροχρονισμένες αναρτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα είναι ok, σύμφωνες με την πολιτική αυτή», ανέφερε χθες ο Μασκ, αντιδρώντας σε μία ανάρτηση σχετικά με την απενεργοποίηση του προφίλ που αναφέρεται παραπάνω.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.



Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.