Λονδίνο: Έκρηξη σε σωλήνες ύδρευσης μετέτρεψαν σε θάλασσα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό, ενώ δεκάδες απεγκλωβίστηκαν από τα σπίτια τους μετά από έκρηξη ύδρευσης που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμύρισουν δρόμοι του Λονδίνου.

FYI @thameswater @CamdenCouncil NW6 street is flooded. Ground floor flats and homes are submerged. pic.twitter.com/C0MXLpZjwj