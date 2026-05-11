Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια» με τη χώρα του και ότι το Κίεβο προετοιμάζεται για νέες επιθέσεις.

«Σήμερα δεν υπήρχε ησυχία στην πρώτη γραμμή. Οι πολεμικές ενέργειες συνεχίστηκαν», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή ομιλία του μέσω βίντεο.

«Η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Και εμείς, δυστυχώς, προετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις.

Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Αυτό ακριβώς είναι το στόχο μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.