Ο πρέσβης του Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) και του δόθηκε εντολή να φύγει από τη χώρα έως την Κυριακή, σύμφωνα με ιρανική διπλωματική πηγή.

«Ο πρέσβης δεν θα φύγει από τον Λίβανο, σύμφωνα με την επιθυμία του προέδρου της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι και της Χεζμπολάχ», δήλωσε η ανώνυμη πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η Χεζμπολάχ κατήγγειλε την απόφαση, ενώ το κόμμα Αμάλ του Μπέρι ενώθηκε με τους υπουργούς της Χεζμπολάχ μποϊκοτάροντας συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αυτή την εβδομάδα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εντολή απέλασης του Μοχαμάντ Ρεζά Σεϊμπανί.

Το Υπουργείο Εξωτερικών τον κατηγόρησε ότι προέβη σε δηλώσεις που «παρεμβαίνουν στην εσωτερική πολιτική του Λιβάνου».



Πηγή: skai.gr

