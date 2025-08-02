Ρωσία: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια μετά από ουκρανικό βομβαρδισμό, δήλωσε το Σάββατο η ρωσική διοίκηση του σταθμού.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό της Ζαπορίζια τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι βάλλουν ή άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό ατύχημα.

Η διοίκηση του σταθμού ανέφερε στο Telegram ότι ένας πολίτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, αλλά πρόσθεσε ότι δεν τραυματίστηκαν υπάλληλοι του σταθμού ή μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη ρωσική αναφορά.

Ο σταθμός, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης, δεν λειτουργεί, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ενέργεια για να διατηρεί το πυρηνικό του καύσιμο δροσερό.

Η ρωσική διοίκηση του σταθμού δήλωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν εντός των φυσιολογικών επιπέδων και η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

*Φωτό αρχείου

Πηγή: skai.gr

