Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ απέλασαν μετανάστες σε χώρα του Ειρηνικού

Οι αρχές των ΗΠΑ άρχισαν πρόσφατα, για πρώτη φορά, να απελαύνουν μετανάστες προς χώρα του Ειρηνικού, το αρχιπέλαγος Παλάου, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο η κυβέρνηση του νησιωτικού, αραιοκατοικημένου κράτους.

«Υποδεχτήκαμε τον πρώτο (σ.σ. απελαθέντα) στο αεροδρόμιο στα τέλη Μαΐου, τον οδηγήσαμε στον τόπο προσωρινής διαμονής του και τον βοηθήσαμε να συνδέσει το τηλέφωνό του και να εγκατασταθεί», ανέφερε η προεδρία του Παλάου σε ανακοίνωση που έστειλε στο AFP.

Πηγή: skai.gr

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