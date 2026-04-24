Η Τζανίν Πίρο, Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, δήλωσε ότι δύο πετρελαιοφόρα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις καταδιώχθηκαν βάσει ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από το γραφείο της.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν «στο -χωρίς κρατική υπόσταση- πλοίο M/T Majestic που υπόκειται σε κυρώσεις και μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν, στον Ινδικό Ωκεανό».

Η Πίρο, η οποία διορίστηκε στη θέση της από τον Τραμπ, δήλωσε ότι τα δύο πλοία M/T Majestic και M/T Tifani μετέφεραν και τα δύο «περίπου 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου» όταν κατασχέθηκαν.

«Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε, να παρακολουθούμε και να διώκουμε αδιάκοπα αυτές τις υποθέσεις, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμη αρχή για όσους έχουν υποστεί κυρώσεις και για όσους υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στερώντας τους κάθε δυνατότητα να επωφεληθούν από παράνομες ναυτικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Πίρο σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Overnight, pursuant to a seizure warrant submitted by my office and signed by a federal magistrate, U.S. forces interdicted the dark fleet vessel, M/T Majestic (formerly known as the M/T Phonix), while carrying approximately 1.9 million barrels of Iranian oil in the Indian Ocean.… — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 23, 2026

Η Πίρο πρόσθεσε ότι το γραφείο της έχει στο παρελθόν «εκτελέσει μερικά από τα πιο περίπλοκα εντάλματα κατάσχεσης της χώρας», κατονομάζοντας τις κατασχέσεις από τις ΗΠΑ τριών πετρελαιοφόρων που μετέφεραν πετρέλαιο Βενεζουέλας - Skipper, Bella 1 και Veronica.

