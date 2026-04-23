Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, φέρεται να παραιτήθηκε από τον ρόλο του επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12.

Κατά το δημοσίευμα, ο Γκαλιμπάφ αποχώρησε από την εποπτεία των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον και των προσπαθειών διαμεσολάβησης υπό το Πακιστάν, επικαλούμενος αυξανόμενες παρεμβάσεις από στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης.

Η διαφωνία φέρεται να κορυφώθηκε γύρω από πρόταση του Κατάρ για αποκλιμάκωση της έντασης στο Στενό του Ορμούζ, η οποία προέβλεπε τη διέλευση 20 ιρανικών πλοίων με αντάλλαγμα αντίστοιχο αριθμό πλοίων από αραβικά λιμάνια του Κόλπου. Η πρόταση τελικά απορρίφθηκε από Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.