O υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ απέρριψε σήμερα την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης για πανευρωπαϊκό εμπάργκο στην πώληση όπλων στο Ισραήλ, αλλά και τις αντίστοιχες εισηγήσεις από τους σοσιαλδημοκράτες (SPD) κυβερνητικούς εταίρους του.

Επέκρινε ωστόσο τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολυάριθμες εξωτερικές απειλές, μεταξύ άλλων από τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι και το Ιράν. Όλοι αυτοί στοχεύουν στην καταστροφή του Ισραήλ», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μαδρίτη και ταυτόχρονα υπενθύμισε ότι το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ αποτελεί για τη Γερμανία συνταγματική επιταγή. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι συνεπώς «υποχρεωμένη να βοηθήσει το Ισραήλ στην κατοχύρωση της ασφάλειάς του και αυτό περιλαμβάνει και την προμήθεια όπλων», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών. «Η συμφωνία συνήφθη με το κράτος του Ισραήλ και όχι με την κυβέρνηση», πρόσθεσε, τόνισε ωστόσο ότι «παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πολιτικό και ηθικό δίλημμα» για το Βερολίνο και «κανείς δεν λέει ότι η παρούσα κατάσταση είναι αποδεκτή ή μπορεί να είναι ανεκτή - ούτε η Γερμανία». Η συμφωνία δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική στο Ισραήλ, σημείωσε και υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να υπάρξουν απελάσεις από τη Λωρίδα της Γάζας ή πολιτική πείνας, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να γίνει επαρκής εφοδιασμός με ανθρωπιστική βοήθεια». «Η κατάσταση εκεί έχει κάπως βελτιωθεί, αλλά όχι επαρκώς. Παραμένουμε ξεκάθαροι στην κριτική μας και ξεκάθαροι στις εκκλήσεις μας προς το Ισραήλ», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ.

Ο Ισπανός ομόλογός του Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε από την πλευρά του ότι η πρωτοβουλία της χώρας του έχει ως στόχο «να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν ώστε να επιστρέψει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και τόνισε ότι «το τελευταίο που χρειάζεται αυτήν τη στιγμή η περιοχή είναι περισσότερα όπλα». Η Λωρίδα της Γάζας δεν πρέπει να μετατραπεί σε «τεράστιο νεκροταφείο», αλλά και τίποτα από όσα προτείνει η Ισπανία δεν στρέφεται εναντίον του κράτους του Ισραήλ, πρόσθεσε ο κ. Αλμπάρες. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ακόμη στη λύση δύο κρατών, «με Παλαιστινίους και Ισραηλινούς να ζουν δίπλα δίπλα, ειρηνικά».

Νωρίτερα πολιτικοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) είχαν ζητήσει από τη γερμανική κυβέρνηση να σταματήσει την παράδοση όπλων στο Ισραήλ. «Τα γερμανικά όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ανθρωπιστικών καταστροφών και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε στο περιοδικό Stern ο αρμόδιος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Άντις Αχμέτοβιτς και κάλεσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συνάδελφός του, Ραλφ Στέγκνερ, έκανε λόγο για «ανθρωπιστική καταστροφή» για τον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό και για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από την κυβέρνηση Νετανιάχου, τονίζοντας ότι όλα αυτά δεν επιτρέπεται να διαιωνίζονται με γερμανικά όπλα. «Η γερμανική κυβέρνηση, για τους σωστούς λόγους, έκανε για το Ισραήλ μια εξαίρεση από την πρακτική της να μην προμηθεύει όπλα σε περιοχές συγκρούσεων. Τα όπλα εξυπηρέτησαν την ασφάλεια και την άμυνα του Ισραήλ, αλλά η πείνα και η δυστυχία των παιδιών των Παλαιστινίων δεν έχουν καμία σχέση με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας», πρόσθεσε ο κ. Στέγκνερ. Η επίσης σοσιαλδημοκράτης Ιζαμπέλ Καντεμαρότι προειδοποίησε μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο, παρέχοντας όπλα στο Ισραήλ, η Γερμανία να θεωρηθεί συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου. «Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε δίωξη της ίδιας της Γερμανίας από διεθνή δικαστήρια και για αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να περιορίσει τις εξαγωγές όπλων και κυρίως αρμάτων μάχης και ανταλλακτικών», υπογράμμισε.

Διαφορετική άποψη εξέφρασε ο εντεταλμένος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον αντισημιτισμό, Φέλιξ Κλάιν, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη «να μάθουμε να διακρίνουμε μεταξύ των ενεργειών της ισραηλινής κυβέρνησης και συνολικά του Ισραήλ», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι διεξάγεται αυτή η συζήτηση. «Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να γίνει η συζήτηση πιο αντικειμενική. Πρέπει να μιλήσουμε με τους Ισραηλινούς κεκλεισμένων των θυρών σαν φίλοι και να επισημάνουμε την ανάρμοστη συμπεριφορά τους», συνέχισε ο κ. Κλάιν και τόνισε ότι πρέπει να ζητηθεί από το Ισραήλ να αναπτύξει ιδέες για την περίοδο μετά τη στρατιωτική σύγκρουση.

Το τελευταίο διάστημα πάντως οι εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Γερμανία έχουν περιοριστεί περαιτέρω. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, κατά το α' τρίμηνο του έτους η αξία των εξαγωγών που ενέκρινε η κυβέρνηση ήταν 1,18 δισ. ευρώ και το Ισραήλ κατάλαβε την 10η θέση, με παραγγελίες αξίας 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.