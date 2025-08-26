Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμπόδισε προσωρινά χθες Δευτέρα την απέλαση από τις αρχές των ΗΠΑ στην Ουγκάντα τριαντάρη Σαλβαδοριανού ο οποίος έχει μετατραπεί πλέον σε σύμβολο της πολιτικής πάταξης της μετανάστευσης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, που απελάθηκε άδικα τον Μάρτιο στο Σαλβαδόρ, προτού επιστραφεί έπειτα από μήνες δικαστικού ανταρτοπόλεμου στις ΗΠΑ, συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) χθες, γνωστοποίησε μέσω X η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίσι Νόεμ, και προφυλακίστηκε.

Το υπουργείο διευκρίνισε πως έχει σκοπό να τον απελάσει στην Ουγκάντα, κράτος της ανατολικής Αφρικής που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως έκλεισε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για την υποδοχή μεταναστών που απελαύνονται από τις αρχές των ΗΠΑ.

Συνήγορός του τόνισε πως υπέβαλε αμέσως έφεση, αμφισβητώντας την απόφαση να απελαθεί στην Ουγκάντα.

Ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία, 30 ετών, αφέθηκε ελεύθερος την περασμένη εβδομάδα από φυλακή στην πολιτεία Τενεσί (νότια), όπου του έχει ασκηθεί δίωξη για συνέργεια στην παράνομη διαμονή μεταναστών. Του επιτράπηκε να επανενωθεί με την οικογένειά του στην πολιτεία Μέριλαντ (ανατολικά), εν αναμονή της δίκης του.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας όμως τον κάλεσε να παρουσιαστεί χθες το πρωί στις υπηρεσίες μετανάστευσης στη Βαλτιμόρη, μεγάλη πόλη του Μέριλαντ, κι ενημέρωσε την υπεράσπισή του για την πιθανή απέλασή του στην Ουγκάντα.

Ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία απέρριψε όταν αποφυλακίστηκε συμφωνία που προέβλεπε ομολογία της ενοχής του, παραμονή του υπό κράτηση και κατόπιν απέλασή του στην Κόστα Ρίκα.

Ο Σάιμον Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ, της ομάδας συνηγόρων του, είπε σε πλήθος υποστηρικτών του που συγκεντρώθηκαν μπροστά στα γραφεία της ICE ότι ο εντολέας του τέθηκε υπό κράτηση μόλις παρουσιάστηκε στο ραντεβού.

«Το γεγονός πως χρησιμοποιούν την Κόστα Ρίκα σαν καρότο και την Ουγκάντα σαν μαστίγιο για να αποπειραθούν να τον αναγκάσουν να ομολογήσει την ενοχή του για έγκλημα είναι προφανής απόδειξη πως χρησιμοποιούν το σύστημα μετανάστευσης ως όπλο, κατά τρόπο εντελώς αντισυνταγματικό», τόνισε ο δικηγόρος.

«Ντροπή!», φώναζαν διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «αφήστε ελεύθερο τον Κίλμαρ».

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τεθεί υπό κράτηση», έκρινε ο Σάιμον Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ, διευκρινίζοντας πως ο πελάτης του ήδη συμμορφωνόταν σε μέτρα όπως η ηλεκτρονική παρακολούθησή του και η παραμονή του κατ’ οίκον.

Η πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία στην Ουγκάντα αποτέλεσε νέα ανατροπή στην υπόθεση, που πλέον θεωρείται εμβληματική της κατασταλτικής πολιτικής του προέδρου έναντι της μετανάστευσης.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει αναγορεύσει τον αγώνα κατά της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή οι απελάσεις μεταναστών σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο, μαζί με άλλους 250 και πλέον άνδρες, μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας, με τις αρχές να ερίζουν πως οι απελαθέντες ανήκαν στη συμμορία Tren de Aragua.

Όμως κατόπιν η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε πως απελάθηκε εξαιτίας «διοικητικού σφάλματος», καθώς ένταλμα σύλληψης κι απέλασής του είχε ακυρωθεί αμετάκλητα το 2019.

Οι αμερικανικές αρχές τον έφεραν πίσω τον Ιούνιο, ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ φρόντισε να ασκηθεί αμέσως δίωξη σε βάρος του στο Τενεσί για συνέργεια σε παράνομη διαμονή μεταναστών.

Τον έχει κατηγορήσει εξάλλου πως υπήρξε μέλος της επίφοβης σαλβαδοριανής συμμορίας MS-13, που η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει ξένη «τρομοκρατική» οργάνωση, κάτι που διαψεύδει ο ενδιαφερόμενος.

Πριν μπει στα γραφεία της ICE στη Βαλτιμόρη, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία μίλησε για λίγο στο πλήθος υποστηρικτών του έξω από το κτίριο.

«Ό,τι κι αν γίνει σήμερα (...) υποσχεθείτε μου πως θα συνεχίσετε να προσεύχεστε, να αγωνίζεστε, να αντιστέκεστε (...) όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους. Συνεχίστε να απαιτείτε ελευθερία», είπε.

