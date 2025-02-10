Ελβετία: Διακόπηκε η λειτουργία πυρηνικού αντιδραστήρα εξαιτίας λάθος χειρισμού

Η λειτουργία ενός από τους αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού Μπετσνάου στην Ελβετία – του παλαιότερου στην Ευρώπη και ενός από τους παλαιότερους σε όλον τον κόσμο – διακόπηκε σήμερα εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού στη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας.

Η έκτακτη διακοπή λειτουργίας του Αντιδραστήρα 2 στον σταθμό Beznau σημειώθηκε στις 13:05 (τοπική ώρα, 14:05 στην Ελλάδα), αναφέρει ο ενεργειακός όμιλος Axpo σε δελτίο Τύπου, επικαλούμενος «εσφαλμένο χειρισμό» στη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας. «Ο σταθμός ανταποκρίθηκε όπως προβλεπόταν και η ασφάλειά του ήταν εγγυημένη ανά πάσα στιγμή», υπογραμμίζει η Axpo, επισημαίνοντας πως οι αρμόδιες αρχές είχαν ενημερωθεί για το συμβάν.

Ο αντιδραστήρας θα τεθεί ξανά σε λειτουργία μετά το πράσινο φως που θα λάβει από την ελβετική υπηρεσία για την πυρηνική ασφάλεια (ENSI). Κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης θα είναι ορατός ατμός, ανέφερε η Axpo, διαβεβαιώνοντας πως «δεν θα υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τον πληθυσμό ή το περιβάλλον».

Ο Αντιδραστήρας 2 λειτουργεί από το 1971, δύο χρόνια αφότου εγκαινιάστηκε ο πρώτος αντιδραστήρας του Beznau. H Axpo είχε ανακοινώσει πέρυσι πως η λειτουργία του συγκεκριμένου πυρηνικού σταθμού θα συνεχιστεί μέχρι το 2033, ενώ η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace είχε ζητήσει να διακοπεί άμεσα.

Το 2017 οι Ελβετοί ενέκριναν με δημοψήφισμα τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, που σήμερα καλύπτει το 29% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άφησε πέρυσι ανοικτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει το θέμα της κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

