Επίθεση ουκρανικού drone στο Ντόνετσκ με έναν Ρώσο στρατιώτη νεκρό, μεταδίδει το RT.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ουκρανικό drone εξαπέλυσε επίθεση κατά θέσεων του Ρωσικού στρατού στην αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ.

⚡️Military personnel 'killed' after Ukrainian drone strike on the frontline in Eastern Ukraine



One person has been killed Tuesday, according to the head of the self-declared Donetsk People's Republic (DPR). (Reports)