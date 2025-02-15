Χακάν Φιντάν από Διάσκεψη Μονάχου: «Θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία νόμιμη ένοπλη δύναμη σε κάθε χώρα»

Ο Χακαν Φιντάν μίλησε στο πάνελ «Νέα Αυγή για τη Δαμασκό: Προοπτικές για τη Διαδικασία Μετάβασης στη Συρία» στην 61η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC 2025) που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας.

Ο υπουργός Φιντάν δήλωσε ότι μετά την ανατροπή του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ συναντήθηκαν με χώρες της περιοχής και συζήτησαν τις προσδοκίες τους από τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό και πρόσθεσε ότι μετά από πολλά χρόνια είχαν την ευκαιρία να λύσουν τα προβλήματα στη Συρία, τα οποία είχαν προκαλέσει αστάθεια στην περιοχή για περισσότερα από 10 χρόνια.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επέστησε την προσοχή στη συναίνεση των περιφερειακών χωρών για τη Συρία, είπε: «Αυτές οι αρχές είναι οι εξής. Δεν θέλουμε να δούμε απειλές για τις γειτονικές χώρες. Δεν θέλουμε να αναπτυχθεί και να κερδίσει έδαφος η τρομοκρατία. Δεν θέλουμε να γίνεται κακομεταχείριση των μειονοτήτων. Θέλουμε να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική κυριαρχία της Συρίας».

Ο Φιντάν είπε ότι η νέα διοίκηση στη Συρία ανταποκρίθηκε καλά στα αιτήματα της διεθνούς και περιφερειακής κοινότητας και ότι δεν έχει λάβει μεγάλα παράπονα για τη συριακή διοίκηση από ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους και ότι αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσει η Συρία.

«Θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία νόμιμη ένοπλη δύναμη σε κάθε χώρα»

Τονίζοντας ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Συρία είναι η ένωση των ένοπλων ομάδων, ο Φιντάν είπε ότι η νέα κυβέρνηση στη χώρα αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα συνολικά.

Ο Φιντάν εκτίμησε ότι η συριακή κυβέρνηση έκανε τα σωστά βήματα για να ενώσει τις ένοπλες ομάδες, λέγοντας: «Όπως καταλαβαίνουμε εμείς τα πράγματα, αυτή τη στιγμή κάνουν τα σωστά βήματα για την ένωση των ενόπλων ομάδων, γιατί κατά τη γνώμη μας, πρέπει να υπάρχει μόνο μία νόμιμη ένοπλη δύναμη σε οποιαδήποτε χώρα», είπε.

Στη συνέχεια ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να ανεχθούν καμία ένοπλη ομάδα και επεσήμανε ότι έχουν μάθει από την εμπειρία ότι αυτό φέρνει χάος και αστάθεια στην περιοχή. Σημείωσε δε ότι οι ένοπλες ομάδες θα πρέπει να συγκεντρωθούν κάτω από έναν ενιαίο εθνικό στρατό για να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια του λαού στη χώρα.

«Φυσικά, υπολογίζουμε εκ νέου κάθε βήμα που κάνουμε στη Συρία. Ο πρωταρχικός στόχος και η ενασχόλησή μας με τη Συρία αυτή τη στιγμή είναι πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση, πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε την οικονομία και μετά πώς μπορούμε να ανοικοδομήσουμε τους κρατικούς θεσμούς», είπε.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία αναμένεται να είναι στο πλευρό της Συρίας στον αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων «επειδή η PKK/YPG αποτελεί μεγάλη απειλή για τη Συρία και ολόκληρη την περιοχή, όπως το ISIS και επειδή διεθνείς τρομοκράτες από την Τουρκία, το Ιράκ και το Ιράν συγκεντρώνονται και τρέφονται αυτή τη στιγμή στη βόρεια Συρία και κρύβονται με το πρόσχημα ότι πολεμούν κατά του ISIS» είπε.

