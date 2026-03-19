Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ γιατί δεν ενημέρωσε συμμάχους όπως την Ιαπωνία για την πρόθεσή του να χτυπήσει το Ιράν, ο πρόεδρος απάντησε εν μέρει με ένα αστείο σχετικά με την επίθεση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Περλ Χάρμπορ.

«Ένα πράγμα, δεν θες να δίνεις πολλές πληροφορίες εκ των προτέρων. Ξέρετε, όταν μπήκαμε, μπήκαμε πολύ σκληρά και δεν είπαμε σε κανέναν γι' αυτό, γιατί θέλαμε τον αιφνιδιασμό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης δίπλα στον Ιάπωνα πρωθυπουργό Takaichi (Σαναέ Τακάιτσι) στο Οβάλ Γραφείο.

«Ποιος ξέρει καλύτερα από την Ιαπωνία για τον αιφνιδιασμό;» είπε ο Τραμπ. «Γιατί δεν μου είπατε για το Περλ Χάρμπορ; Εντάξει;» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ διέταξε πρώτη φορά επίθεση κατά του Ιράν πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, μια κίνηση που έχει κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή και έχει προκαλέσει ερωτήματα από συμμάχους σχετικά με τον συντονισμό και την επικοινωνία.

Η αναφορά του Τραμπ θύμισε την αιφνιδιαστική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, η οποία σκότωσε περισσότερους από 2.400 Αμερικανούς και ώθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1941.

Πηγή: skai.gr

