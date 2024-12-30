Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος influencer από την Ταϊλάνδη όταν ήπιε μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι στα πλαίσια μιας πρόκλησης που δέχτηκε σε πάρτι γενεθλίων.

Ο Thanakarn Kanthee, από την πρωτεύουσα της Μπανγκόκ, πήρε την απόφαση να πιει 350 ml ουίσκι μονορούφι προκειμένου να κερδίσει 840 ευρώ.

Ο 21χρονος με το ψευδώνυμο «Bank Leicester», είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε challenges με σκοπό να κερδίσει χρήματα για την οικογένειά του.

The police are investigating online content creators connected to Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, who died after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one sitting.



Thanakarn had been drinking the day before the fatal dare. One of five witnesses, who may become a… pic.twitter.com/vd8wXzhuJ2 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 27, 2024

Βίντεο που τραβήχτηκε από το πάρτι στην πόλη Chanthaburi δείχνει τους ανθρώπους να γελούν και να τον επευφημούν για να συνεχίσει να πίνει. Λίγα μόλις λεπτά πριν πιει το αλκοόλ ο Thanakarn άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και να κάνει εμετό. Έπειτα σωριάστηκε στο πάτωμα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν το θάνατό του.

Ο Thanakarn ζούσε με τη γιαγιά του από τότε που ήταν μόλις δύο μηνών. Πουλούσε γιρλάντες σε υπαίθρια αγορά από 7 χρονών, για να μπορεί να συντηρεί εκείνον και τη γιαγιά του.

“TikTok”



Porque se tomó una botella de whisky por un reto viral de TikTok y murió. pic.twitter.com/nPqnatgC61 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 29, 2024

Σύμφωνα με την Bangkok Post, ο ίδιος φαίνεται σε πολλά βίντεο να δέχεται προκλήσεις επί πληρωμή για να πιει αλκοόλ.

Μια σελίδα στο Facebook έδειξε μερικούς παρευρισκόμενους να γελούν καθώς οι διασώστες μεταφέρουν τον Thanakarn με φορείο στο ασθενοφόρο.

Η αστυνομία συνέλαβε δύο influencers που σχετίζονται με τον θάνατό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.