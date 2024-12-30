Λογαριασμός
Νεκρός 21χρονος influencer στην Ταϊλάνδη: Ήπιε μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι για 840 ευρώ και πέθανε

Ο Thanakarn Kanthee πήρε την απόφαση να πιει 350 ml ουίσκι μονορούφι προκειμένου να κερδίσει 840 ευρώ στα πλαίσια μιας πρόκλησης ωστόσο δεν τα κατάφερε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος influencer από την Ταϊλάνδη όταν ήπιε μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι στα πλαίσια μιας πρόκλησης που δέχτηκε σε πάρτι γενεθλίων.

Ο Thanakarn Kanthee, από την πρωτεύουσα της Μπανγκόκ, πήρε την απόφαση να πιει 350 ml ουίσκι μονορούφι προκειμένου να κερδίσει 840 ευρώ.

Ο 21χρονος με το ψευδώνυμο «Bank Leicester», είναι γνωστός για τη συμμετοχή του σε challenges με σκοπό να κερδίσει χρήματα για την οικογένειά του.

Βίντεο που τραβήχτηκε από το πάρτι στην πόλη Chanthaburi δείχνει τους ανθρώπους να γελούν και να τον επευφημούν για να συνεχίσει να πίνει. Λίγα μόλις λεπτά πριν πιει το αλκοόλ ο Thanakarn άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και να κάνει εμετό. Έπειτα σωριάστηκε στο πάτωμα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν το θάνατό του.

Ο Thanakarn ζούσε με τη γιαγιά του από τότε που ήταν μόλις δύο μηνών. Πουλούσε γιρλάντες σε υπαίθρια αγορά από 7 χρονών, για να μπορεί να συντηρεί εκείνον και τη γιαγιά του.

Σύμφωνα με την  Bangkok Post, ο ίδιος φαίνεται σε πολλά βίντεο να δέχεται προκλήσεις επί πληρωμή για να πιει αλκοόλ.

Μια σελίδα στο Facebook έδειξε μερικούς παρευρισκόμενους να γελούν καθώς οι διασώστες μεταφέρουν τον Thanakarn με φορείο στο ασθενοφόρο.

Η αστυνομία συνέλαβε δύο influencers που σχετίζονται με τον θάνατό του.

