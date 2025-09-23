Νορβηγία: Έκρηξη στο Όσλο - «Μείνετε μακριά από τα παράθυρα»

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διερευνά μια έκρηξη στο κέντρο του Όσλο και προειδοποίησε τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα εκρηκτικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχουν τραυματίες στην περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε πανεπιστημιούπολη και περίπου 500 μέτρα από το βασιλικό παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Σε μια σπάνια κίνηση, οι αρχές έστειλαν ένα μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Όσλο, προειδοποιώντας τους για την έκρηξη.

«Έχει σημειωθεί έκρηξη στην περιοχή Pilestredet. Δεδομένου ότι υπάρχει ακόμη εκρηκτικός μηχανισμός στην περιοχή, η αστυνομία επιθυμεί οι πολίτες να μείνουν μακριά από τα παράθυρα», ανέφερε το μήνυμα. «Προς το παρόν, δεν προβαίνουμε σε εκκένωση της περιοχής», προσθέτει η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη σχεδόν μια μέρα μετά τις την πτήση των drones κοντά στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης.

