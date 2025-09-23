Μακρόν σε συνάντηση με Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τη φονική επίθεση της Χάμας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τη φονική επίθεση της Χάμας τον Οκτώβριο του 2023».
Ο Μακρόν έκανε τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ενώ καθόταν δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια διμερή συνάντηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Τραμπ καταδίκασε τις κινήσεις των δυτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, λέγοντας ότι τέτοια βήματα ανταμείβουν τις «φρικτές θηριωδίες» των μαχητών της Χαμάς. Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι θέλει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα καθώς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.
