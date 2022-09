Θρίλερ με τον Nord Stream: Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις «βλέπουν» σαμποτάζ και «φωτογραφίζουν» τη Ρωσία - Άλμα στην τιμή του φυσικού αερίου Κόσμος 21:10, 27.09.2022 facebook

Για «τρομοκρατική επίθεση της Ρωσίας» κάνει λόγο το Κίεβο - Δεν απέκλεισε το σαμποτάζ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου - Οι επιθέσεις δύναται να γίνουν μόνο με δύτες των ειδικών δυνάμεων ή υποβρύχιο - Έρευνα στο σημείο