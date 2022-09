Βίντεο: Αφρίζει η θάλασσα στο σημείο της διαρροής του Nord Stream - Εκρήξεις στις περιοχές διαρροής

Μυστηριώδεις, «άνευ προηγουμένου» ζημιές υπέστησαν μέσα σε μία ημέρα οι τρεις υποθαλάσσιες γραμμές του συστήματος αγωγών αερίου Nord Stream στη Βαλτική.

Οι σουηδικές ναυτιλιακές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για δύο διαρροές στον αγωγό Nord Stream 1.

Λίγο νωρίτερα, εντοπίστηκε διαρροή στο γειτονικό αγωγό Nord Stream 2, που έκανε τη Δανία να απαγορεύσει τη ναυσιπλοΐα σε ακτίνα πέντε ναυτικών μιλίων.

Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στις περιοχές όπου παρατηρείται διαρροή στους αγωγούς Nord Stream, όπως ανέφερε το σουηδικό Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο (SNSN) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας.

Ο στρατός της Δανίας έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα όπου φαίνεται από ψηλά η θάλασσα να αφρίζει στο σημείο της διαρροής.

Video from the site of a gas leak from Nord Stream in the Baltic Sea pic.twitter.com/tVfIZ7h1vq