ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,4% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων τον Μάιο

Αύξηση 5,4% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Μάιο εφέτος και ανήλθε σε 33.020.528 χιλ. ευρώ, έναντι των 31.336.365 χιλ. ευρώ τον Μάιο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών, τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον Μάιο 2024, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (46%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα 'Αλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών (1,7%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.