Google: Θα επενδύσει 25 δισ. δολάρια σε υποδομές για data centers και AI

Η Google θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές για κέντρα δεδομένων (data centers) και τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα δύο χρόνια σε πολιτείες που συνδέονται με το μεγαλύτερο ηλεκτρικό δίκτυο στις ΗΠΑ.

Η Google ανακοίνωσε επίσης ότι θα δαπανήσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια για τον εκσυγχρονισμό δύο υδροηλεκτρικών σταθμών στην Πενσιλβάνια, ώστε να βοηθήσει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας από κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη στην περιοχή.

Η ανακαίνιση των σταθμών της Πενσιλβάνιας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψε η Google με την Brookfield Asset Management για την αγορά 3.000 μεγαβάτ υδροηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι επενδύσεις της Google στην περιοχή έρχονται ενώ η υπάρχουσα διασύνδεση PJM δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων και τη βιομηχανία. Το PJM είναι το μεγαλύτερο ηλεκτρικό δίκτυο στη χώρα, καλύπτοντας 13 πολιτείες σε όλη τη μεσοατλαντική περιοχή και μέρη της Μεσοδυτικής και Νότιας Αμερικής. Περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη αγορά κέντρων δεδομένων στον κόσμο στη βόρεια Βιρτζίνια.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αξιωματούχοι του υπουργικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου και υψηλόβαθμα στελέχη σε τεχνολογία και ενέργεια συναντώνται στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπεργκ την Τρίτη για να συζητήσουν τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στην Πενσιλβάνια.

