Νιγηριανοί διαφόρων θρησκευμάτων κατήγγειλαν σήμερα τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προειδοποίησε με στρατιωτική επέμβαση μετά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στην πολυπληθέστερη χώρα της δυτικής Αφρικής.

Η Νιγηρία είναι μια χώρα ουσιαστικά διαιρεμένη μεταξύ του μουσουλμανικού βορρά και του χριστιανικού νότου. Σπαράσσεται από πολλές συγκρούσεις στις οποίες σκοτώνονται, αδιακρίτως, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Όμως τις τελευταίες εβδομάδες, δηλώσεις που έκαναν λόγο για «γενοκτονία» των χριστιανών στη Νιγηρία βρήκαν ευήκοα ώτα στους συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Σκοτώνονται χριστιανοί, δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε ότι σκοτώνονται και μουσουλμάνοι επίσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντανζούμα Ντίκσον Αούτα, ηγετικό στέλεχος της χριστιανικής κοινότητας της Νιγηρίας.

Το Σάββατο, σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από το Πεντάγωνο να καταρτίσει ένα σχέδιο πιθανής επίθεσης στη Νιγηρία. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, εάν σκέφτεται μια χερσαία επέμβαση ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα. Σκέφτομαι πολλά πράγματα».

«Σκοτώνουν τους χριστιανούς και τους σκοτώνουν σε πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», πρόσθεσε.

Απορρίπτοντας τις κατηγορίες, ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου είπε το Σαββατοκύριακο ότι «η θρησκευτική ελευθερία και η ανεξιθρησκεία είναι στην καρδιά της συλλογικής μας ταυτότητας».

Συγκρούσεις μεταξύ καλλιεργητών και κτηνοτρόφων

Ο Αούτα, που κατάγεται από το Πλατό, την Πολιτεία όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμβιώνουν εδώ και δεκαετίες, υπενθύμισε ότι η περιοχή αυτή βιώνει εκρήξεις βίας, ιδίως κατά τις αιματηρές ταραχές στο Τζος, το 2001 και το 2008. Τα τελευταία χρόνια, το Πλατό και άλλες Πολιτείες της «Μέσης Ζώνης» της Νιγηρίας έχουν γίνει θέατρο συγκρούσεων μεταξύ αγροτών (στην πλειονότητά τους, χριστιανών) και μουσουλμάνων κτηνοτρόφων Φουλάνι, που διεκδικούν εδάφη και πόρους. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ιδίως μεταξύ των καλλιεργητών, και ολόκληρα χωριά έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

Από τις επιθέσεις αντιποίνων εναντίον των κτηνοτρόφων Φουλάνι ή των ζώων τους, που δεν προβάλλονται εξίσου στα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν επίσης θύματα.

Σύμφωνα με ειδικούς, μολονότι η σύγκρουση φαίνεται ότι οφείλεται σε θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές, τα βαθύτερα αίτια εδρεύουν στην κακή διαχείριση της γης και την απουσία αρχών στις αγροτικές ζώνες.

Ορισμένοι κάτοικοι του Πλατό μιλούν για «γενοκτονία», δίνοντάς της όμως εθνοτική και όχι θρησκευτική διάσταση.

Αντιθέτως, αυτονομιστικές οργανώσεις της νοτιοανατολικής Νιγηρίας διαδίδουν την ιδέα μιας «χριστιανικής γενοκτονίας». Μια αμερικανική εταιρεία, η Moran Global Strategies, άσκησε πιέσεις στην Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι στην περιοχή γίνονται θρησκευτικές διώξεις, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα.

Συνάντηση των δύο προέδρων προτείνει η Αμπούτζα

Η Νιγηρία είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη με τις επιθέσεις των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ στα βορειοανατολικά και τις ένοπλες συμμορίες που δρουν στις βορειοδυτικές περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων είναι στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι. Τα περισσότερα από τα θύματα εξάλλου είναι μουσουλμάνοι.

«Ακόμη και αυτοί που διαδίδουν την ιδέα της χριστιανικής γενοκτονίας ξέρουν ότι δεν αληθεύει», σχολίασε ο Αμπουμπακάρ Γκαμάντι, μουσουλμάνος και επικεφαλής ενός συνδικάτου αλιέων στην Πολιτεία Μπόρντο, το επίκεντρο των συγκρούσεων.

Ο Τσουκούμα Σολούντο, ο χριστιανός κυβερνήτης της Πολιτείας Ανάμπρα, απέρριψε κάθε ιδέα αμερικανικής επέμβασης, υπενθυμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να ενεργήσει «με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο».

Κάποιοι Νιγηριανοί διακρίνουν σε αυτήν την αντιπαράθεση μια υπενθύμιση της μόνιμης ανασφάλειας στη χώρα. Ο πάστορας Τζόζεφ Χαγιάμπ, ο πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας για τον βορρά, χαιρέτισε τις δηλώσεις του Τραμπ καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για ένα «σήμα συναγερμού». «Κάποιοι διαστρεβλώνουν τα λόγια του, σαν να ήθελε να επιτεθεί στη Νιγηρία. Όχι, θέλει να τα βάλει με τους τρομοκράτες», υποστήριξε.

Λόγω της κλιμάκωσης της έντασης, η προεδρία της Νιγηρίας πρότεινε μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου Μπόλα Τινούμπου, ο Ντάνιελ Μπουάλα, είπε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικό του στυλ επικοινωνίας» και ότι το μήνυμα του είχε ως στόχο «να αναγκάσει σε μια άμεση συζήτηση των δύο ηγετών ώστε να συντονίσουν τον αγώνα τους κατά της ανασφάλειας».

Ο Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει μια διαμάχη, όταν έκανε λόγο για μια υποτιθέμενη «γενοκτονία» των λευκών Αφρικάνερ στη Νότια Αφρική και προτείνοντας να τους χορηγήσει άσυλο στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

