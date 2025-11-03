Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων στις 2 Νοεμβρίου, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Χένα Βίρκουνεν, η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας, και ο Επίτροπος Μάικλ ΜακΓκράθ εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Η ελευθερία του Τύπου είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Η κοινωνία βασίζεται στους δημοσιογράφους για να ρίχνουν φως στην αδικία και να καθιστούν υπόλογους όσους βρίσκονται στην εξουσία. Ωστόσο, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να δολοφονούνται, να βασανίζονται, να παρενοχλούνται, να φυλακίζονται και να ωθούνται στην εξορία.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων έχει καταγράψει πόσο θανατηφόρα ήταν η αναζήτηση της αλήθειας το 2025, σε πολλά μέρη του κόσμου.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι σαφές: οι δημοσιογράφοι είναι άμαχοι και πρέπει να προστατεύονται πάντοτε. Κάθε επίθεση εναντίον τους πρέπει να διερευνάται άμεσα, ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Όλοι οι δράστες πρέπει να λογοδοτούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στηρίζει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία παγκοσμίως και παρέχει προστασία σε όσους και όσες διατρέχουν κίνδυνο. Επίσης, καταβάλλουμε έργο για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών στην ψηφιακή σφαίρα, όπου οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο συντονισμένες παρενοχλήσεις, παράνομες παρακολουθήσεις, καθώς και εκστρατείες που αποσκοπούν στην απαξίωση ή τον εκφοβισμό τους.

Από το 2015, μέσω του μηχανισμού ProtectDefender.EU, η ΕΕ έχει στηρίξει άμεσα σχεδόν 13.000 δημοσιογράφους σε κίνδυνο παγκοσμίως — 943 από αυτούς μόλις μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Αυγούστου 2025. Δύο νέα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, συνολικής αξίας 20 εκατ. ευρώ, θα στηρίζουν πλέον τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης σε περισσότερες από 40 χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες δημοσιογράφους, στην ενημέρωση σχετικά με μειονοτικές ομάδες, και σε τομείς με περιορισμένη ειδησεογραφική κάλυψη.

Στην ΕΕ, η προώθηση της πολυφωνίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών της ΕΕ για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θεσπίστηκαν ισχυρές εγγυήσεις για τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους χωρίς αδικαιολόγητες πιέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, π.χ. όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των δημοσιογράφων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες χώρες της διεύρυνσης, μέσω των ετήσιων εκθέσεων για το κράτος δικαίου. Επιπλέον, η ΕΕ υποστηρίζει έναν πανευρωπαϊκό μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την παρακολούθηση και τη στήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ασφάλειας των δημοσιογράφων, ο οποίος επί του παρόντος υλοποιείται από το MFRR.eu.

Το λειτούργημα των δημοσιογράφων επιτρέπει στις κοινωνίες να βλέπουν καθαρά — και να αναλαμβάνουν δράση. Σ’ αυτή τη Διεθνή Ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων, καλούμε όλα τα κράτη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους: να προστατεύουν τους και τις δημοσιογράφους και να εξασφαλίζουν τη λογοδοσία όσων κατέχουν θέσεις εξουσίας.»

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

