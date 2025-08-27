Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ρωτήθηκε σε συνέντευξή του την Τρίτη αν η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χάμας θα είχε συμβεί υπό την προεδρία του Τραμπ. «Πιθανώς όχι», απάντησε.

Πρόσθεσε επίσης, ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο Λευκό Οίκο, πιστεύει ότι «το Ιράν θα ήταν πιο προσεκτικό. Είναι δύσκολο να το πούμε με αυτούς τους μανιακούς. Θα είχε το Ιράν τον πλήρη έλεγχο των αντιπροσώπων του; Ίσως».

Ο Νετανιάχου περιέγραψε επίσης πώς ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η κυβέρνησή του απείλησαν να επιβάλουν εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και τον προειδοποίησαν να μην εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ θα πολεμήσει με νύχια και με δόντια αν χρειαστεί

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι, παρά την πιθανότητα επιβολής εμπάργκο όπλων, ενημέρωσε ότι «το Ισραήλ θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει» όσον αφορά την είσοδο στη Ράφα.

Όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, επισκέφθηκε το Ισραήλ, του είπε σχετικά με το εμπάργκο ότι «το Ισραήλ θα πολεμήσει με νύχια και με δόντια αν χρειαστεί».

Παρόλα αυτά, ο Νετανιάχου επαίνεσε τον Μπάιντεν για την άμεση υποστήριξή του προς το Ισραήλ μετά τη σφαγή, αλλά είπε ότι άρχισε να ακολουθεί διαφορετική πορεία «καθώς ο πόλεμος συνεχίζονταν και η δυσφήμιση του Ισραήλ συνέχιζε να συσσωρεύεται στα μέσα ενημέρωσης».

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Νετανιάχου επαίνεσε επίσης τον Τραμπ για την επιβολή κυρώσεων σε αξιωματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τους οποίους χαρακτήρισε διεφθαρμένους.

«Αυτό μου αρέσει σε αυτόν, πηγαίνει κατευθείαν στο ψητό», τόνισε.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου δεν θα είχε συμβεί αν ήταν πρόεδρος.

