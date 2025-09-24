Από την Αλ Κάιντα και την επικήρυξη $10 εκατ. στον ΟΗΕ: Ο Αλ-Σαράα ζήτησε άρση κυρώσεων κατά της Συρίας

Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα ξεκίνησε την ομιλία του από το βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανατρέχοντας στην ταραχώδη πρόσφατη ιστορία της χώρας του. Όπως σημείωσε, η ιστορία της χώρας του αντικατοπτρίζει έναν αιώνιο αγώνα «μεταξύ του καλού και του κακού», ενώ πρόσθεσε ότι ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει.

Ο αλ-Σαράα μίλησε για καταπιεστική διακυβέρνηση που υπέστησαν οι Σύροι τα τελευταία 60 χρόνια υπό το καθεστώς Μπασάρ αλ Άσαντ, το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποίησε βασανιστήρια και χημικά όπλα εναντίον του πληθυσμού της χώρας. «Η Συρία καταστράφηκε και ο εμφύλιος πόλεμος προσέλκυσε μαχητές από όλο τον κόσμο», σημείωσε.

Στη συνέχεια στράφηκε στο Ισραήλ, το οποίο έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον στόχων στη Συρία από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Το Ισραήλ έχει αναφέρει ότι δεν θα επιτρέψει να πέσουν στρατιωτικά μέσα στα χέρια της νέας κυβέρνησης και ότι έχει ενεργήσει για την προστασία της μειονότητας των Δρούζων.

Σημείωσε ακόμη ότι οι επιθέσεις έρχονται σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη διεθνή υποστήριξη προς τη νέα κυβέρνηση της Συρίας και κάλεσε τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο να καταδικάσουν και να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις. Ο αλ-Σαράα περιέγραψε επίσης τις αλλαγές που, όπως λέει, έχουν συμβεί στη Συρία από τότε που ανατράπηκε πέρυσι ο Άσαντ.

Η κυβέρνησή του, όπως δήλωσε στον ΟΗΕ, υποστηρίζει τη «δικαιοσύνη χωρίς εκδίκηση» και δεσμεύτηκε ότι θα λογοδοτήσουν τα μέλη του προηγούμενου καθεστώτος. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στη βία που έχει ξεσπάσει σε ορισμένες περιοχές της Συρίας μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Στο μεταξύ, ενώ ορισμένες διεθνείς κυρώσεις κατά της Συρίας έχουν αρθεί από τις δυτικές κυβερνήσεις, ο αλ-Σαράα ζήτησε την πλήρη κατάργησή τους «ώστε να μην περιορίζουν πλέον τον συριακό λαό».

Ανέφερε ακόμη ότι η Συρία ανασυγκροτείται, μέσω θεσμών και νόμων που εγγυώνται τα δικαιώματα όλων χωρίς εξαίρεση. Αυτό, πρόσθεσε, θα βοηθήσει να γυρίσει σελίδα σε ένα άθλιο παρελθόν. «Η αλήθεια έχει έρθει και το ψέμα έχει χαθεί», συνέχισε, λέγοντας στην αίθουσα ότι η Συρία ανακτά τη νόμιμη θέση της μεταξύ των εθνών του κόσμου.

Ο αλ-Σαράα έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι οι Σύροι γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόμο του πολέμου και επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του προς τη Γάζα.

Τα μέλη της συριακής αντιπροσωπείας χειροκροτούν καθώς ο Αλ-Σαράα ολοκληρώνει την ομιλία του στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Από την Αλ Κάιντα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Αν η ιστορία της ζωής του Αχμέντ αλ - Σαράα ήταν σενάριο, το Χόλιγουντ θα την απέρριπτε ως υπερβολική: Ένας βετεράνος ισλαμιστής μαχητής, για τον οποίο είχε προσφερθεί αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του, έγινε πλέον ευπρόσδεκτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Από κάθε άποψη, ήταν μια δύσκολη διαδρομή για τον πρώην μέλος της Αλ Κάιντα, ο οποίος είχε πολεμήσει τις αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ και φυλακίστηκε από αυτές εκεί.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η αντάρτικη συμμαχία του εξασφάλισε τη νίκη στη Δαμασκό, τερματίζοντας το βίαιο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αντάλλαξε την πολεμική ενδυμασία του με κομψά κοστούμια, αποστασιοποιήθηκε από το ψευδώνυμό του – Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι – και έγινε προσωρινός πρόεδρος της Συρίας.

Σε μια σουρεαλιστική στιγμή αυτή την εβδομάδα, έδωσε συνέντευξη στον πρώην διευθυντή της CIA Ντέιβιντ Πετρέους στη Νέα Υόρκη, ο οποίος δήλωσε ότι είναι «θαυμαστής» του και τον ρώτησε αν κοιμάται αρκετά.

Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν πολλές ακόμα σουρεαλιστικές στιγμές.

Ιστορική στιγμή για τη Συρία αλλά η ανησυχία παραμένει

Η ομιλία του αλ-Σαράα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί σαφώς μια ιστορική στιγμή για τη Συρία και τους Σύρους. Για πολλούς Σύρους, πρόκειται για μια στιγμή που δείχνει ότι επιστρέφουν στη διεθνή σκηνή μετά από δεκαετίες απομόνωσης και 15 χρόνια πολέμου.

Αυτή η ομιλία αποτελεί μεγάλη επιτυχία για πολλούς στη Συρία, αλλά πολλοί αναλυτές ανησυχούν για την εγχώρια πολιτική.

Ο αλ - Σαράα υποσχέθηκε μια πολυπολιτισμική, χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνηση τεχνοκρατών, αλλά πολλοί φοβούνται ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι οι δικές του ισλαμιστικές σκληροπυρηνικές ομάδες, οι οποίες προσπαθούν να επιβάλουν μια αλλαγή στην κοινωνία.

Επίσης, κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου των πόρων και της οικονομίας της χώρας, κάτι που προκαλεί φόβους ότι αυτό που έκανε ο Άσαντ στη Συρία θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Πηγή: skai.gr

