Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν πιέστηκε από τον παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, ο οποίος είναι ο ίδιος Αρμένιος, να αναγνωρίσει προσωπικά τη σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς το 1915-1917 ως γενοκτονία, απάντησε: «Μόλις το έκανα».

Αυτό συνέβη αφού ο Μπετ-Νταβίντ ρώτησε τον Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ είναι τόσο απρόθυμο να αναγνωρίσει τη σφαγή που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1915 έως το 1917 ως γενοκτονία, δεδομένου του πλαισίου της παγκόσμιας αναγνώρισης του Ολοκαυτώματος, σημειώνει η Jerusalem Post.

Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον παρουσιαστή ότι το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο που αναγνωρίζει τη σφαγή ως γενοκτονία, αλλά ο παρουσιαστής τον πίεσε να την αναγνωρίσει προσωπικά.

Ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα».

