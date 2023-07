Νέο περιστατικό πυροβολισμών στις ΗΠΑ: Εννέα τραυματίες από τα πυρά αγνώστου στην Ουάσινγκτον

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν -ανάμεσά τους ένας 9χρονος και ένας 17χρονος- σε πυροβολισμούς που έπεσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, στη διάρκεια εορτασμών για την εθνική γιορτή της 4ης Ιουλίου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Και οι εννέα τραυματίστηκαν, αλλά δεν απειλείται η ζωή τους, κοντά στην οδό Meade στη βορειοανατολική Ουάσιγκτον, δήλωσε ο βοηθός αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Λέσλι Πάρσονς.

Οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα σκουρόχρωμο SUV που κατέβαινε την οδό Meade, είπε ο Parsons.

«Καθώς οδηγούσε μέσα στο δρόμο, σταμάτησε» και τουλάχιστον ένα άτομο από το όχημα «πυροβολούσε προς την κατεύθυνση πολιτών που ήταν έξω και γιόρταζαν την 4η Ιουλίου» είπε ο Πάρσονς. «Φαίνεται ότι ο πυροβολισμός είχε στόχο τους κατοίκους και τα θύματα που χτυπήθηκαν».

#Update: Assistant Chief Leslie Parsons provides an update on the multiple people shot in the 4700 block of Meade Street, Northeast.



