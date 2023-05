Νεκρός βρέθηκε ο Τζοκ Ζονφρίλο, κριτής του MasterChef Australia

Νεκρός βρέθηκε νωρίς το πρωί σήμερα σε σπίτι στη Μελβούρνη ο βραβευμένος σεφ και παρουσιαστής του MasterChef Australia, Τζοκ Ζονφρίλο.

Ήταν μόλις 46 ετών και σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Βικτώριας, ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος.

Ο Σκωτσέζος σεφ είχε συνεργαστεί με πολλούς παγκοσμίου φήμης σεφ σε διάσημα εστιατόρια πριν ανοίξει το δικό του στην Αυστραλία και ήταν ο ένας από τους τρεις κριτές στο MasterChef Australia από το 2019.

Η ανακοίνωση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από το Channel 10, την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να προβληθεί η πρεμιέρα της σεζόν του 2023 του MasterChef.

Το κανάλι ανακοίνωσε ότι θα αναβληθεί η προβολή της νέας σεζόν, καθώς ο Τζοκ Ζονφρίλο ήταν ένας από τους κριτές της εκπομπής. Το Channel 10 απότισε φόρο τιμής στον σεφ, περιγράφοντας το χάρισμα, το πάθος και την ιδιόμορφη αίσθηση του χιούμορ του ως πηγή έμπνευσης για ένα ολόκληρο έθνος οικιακών μαγείρων.

Network 10 and Endemol Shine Australia are deeply shocked and saddened at the sudden loss of Jock Zonfrillo, a beloved member of the MasterChef Australia family. Jock passed away in Melbourne yesterday.

