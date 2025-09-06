Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε «πολύ εις βάθος» διαπραγματεύσεις με την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς και ότι τους κάλεσε να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε σε πολύ εις βάθος διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι η κατάσταση θα είναι «δύσκολη» και «άσχημη» εάν η Χαμάς συνεχίσει να κρατά ομήρους Ισραηλινούς.

«Είπατε θα τους αφήσουμε όλους να φύγουν, τώρα αφήστε τους όλους να φύγουν. Και θα συμβούν πολύ καλύτερα πράγματα για εσάς, αλλά αν δεν τους αφήσετε όλους να φύγουν, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα είναι άσχημη», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «ζητά κάποια πράγματα που είναι καλά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Reuters.

Παλαιστίνιοι μαχητές πήραν πάνω από 250 ομήρους στη Γάζα μετά από μια επίθεση στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 που σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινές απολογισμούς.

Η επακόλουθη επίθεση του συμμάχου των ΗΠΑ, Ισραήλ, στη Γάζα έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει εκτοπίσει εσωτερικά ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας και έχει προκαλέσει κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου σε διεθνή δικαστήρια και από διάφορες ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στη Γάζα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, αλλά η επίτευξη συμφωνίας δεν έχει επιτευχθεί.

Περίπου 50 Ισραηλινοί όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, με 20 από αυτούς να πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα απελευθερώσει ορισμένους ομήρους στο πλαίσιο μιας προσωρινής εκεχειρίας, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα τελείωνε μόνο εάν απελευθερώνονταν όλοι οι όμηροι, η Χαμάς αφοπλιζόταν, το Ισραήλ εγκαθίδρυε τον έλεγχο ασφαλείας στον θύλακα και δημιουργούνταν μια εναλλακτική πολιτική διοίκηση. Η Χαμάς απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

