Διαβούλευση της ΕΕ για το Στρατηγικό Όραμα στον Αθλητισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβουλεύεται με πολίτες, φιλάθλους, συμμετέχοντες σε σπορ, προπονητές, εκπαιδευτές, εθελοντές, αθλητές και αθλητικές οργανώσεις, με σκοπό να δημοσιεύσει μια πολιτική ανακοίνωση με τίτλο «Ένα Στρατηγικό Όραμα για τον Αθλητισμό στην Ευρώπη: ενίσχυση του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».

Στην ανακοίνωση θα αναδειχθεί η σημασία του αθλητισμού ως δημόσιου αγαθού στην Ευρώπη, προτρέποντας το κοινό να συμμετάσχει σ’ αυτή τη διαδικασία για περίοδο 12 εβδομάδων μέσω διαβούλευσης και πρόσκλησης υποβολής στοιχείων, που ήδη διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας».

Η ανακοίνωση θα αναδείξει τον καίριο ρόλο του αθλητισμού ως αγαθού κοινής ωφελείας στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπό του στη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την ευρωπαϊκή ενότητα και την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και η συμβολή του κοινού θα είναι σημαντική για την επίλυσή τους, καθώς και για τη διατήρηση, την προώθηση και την ενίσχυση του μοντέλου.

Ο σημαντικός και επίκαιρος χαρακτήρας του αθλητισμού για την Ευρώπη καταδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών, τόσο σε υψηλό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο βάσης. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και το Ευρωπαïκό φόρουμ αθλητισμού συνιστούν εμβληματικές πρωτοβουλίες, ενώ η πρωτοβουλία HealthyLifestyle4All προωθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και τα κοινωνικά στρώματα Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδυάζουν τον αθλητισμό και τον δραστήριο τρόπο ζωής με την υγεία, τα τρόφιμα και άλλες συναφείς πολιτικές.

Ο Γκλεν Μικάλεφ, Επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δήλωσε τα εξής: «Αυτή η δημόσια διαβούλευση θα μας βοηθήσει στα επόμενά μας βήματα για την προστασία και την ενίσχυση της ακεραιότητας του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο βασίζεται σε ισχυρούς συλλόγους σε επίπεδο κοινότητας, αλλά και σε πρωτοβουλίες βάσης και τοπικές αθλητικές κοινότητες. Ο αθλητισμός μάς ενώνει όσο τίποτα άλλο, και αυτή η διαβούλευση θα δώσει στους πολίτες της Ευρώπης μια ακόμη ευκαιρία να πουν τη γνώμη τους για το πώς θα πρέπει να είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού αθλητισμού.»

Κορίνα Γεωργίου

