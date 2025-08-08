NBC: Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προγραμματιστεί για το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όπως δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο NBC News. Το μέρος της συνάντησης εξακολουθεί να συζητείται, δήλωσε ο αξιωματούχος, αλλά στα πιθανά μέρη συμπεριλαμβάνονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Ρώμη.

Περαιτέρω λεπτομέρειες της συνάντησης παραμένουν ασαφή και πολύ ρευστά, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα συμμετάσχει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC ότι οι Ρώσοι έχουν υποβάλει μια λίστα απαιτήσεων για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός και ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν τώρα να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων συμμάχων.

Ο Ζελένσκι και οι ουκρανικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα παραχωρήσουν κανένα έδαφος που η Ρωσία έχει παράνομα προσαρτήσει.

Σε δήλωση που έκανε την Παρασκευή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο NBC News: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει από τη στιγμή που κληρονόμησε αυτόν τον πόλεμο από τον Τζο Μπάιντεν πριν από έξι μήνες: θέλει να τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κατόπιν οδηγιών του Προέδρου, ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ συναντήθηκε για άλλη μια φορά με τον Πρόεδρο Πούτιν για να συζητήσουν πιθανές λύσεις προς την ειρήνη, ενώ ο Πρόεδρος και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συζητούν αυτές τις λύσεις τόσο με τους Ουκρανούς όσο και με τους Ευρωπαίους. Από σεβασμό προς τις διπλωματικές συζητήσεις μας με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, ο Λευκός Οίκος δεν θα σχολιάσει τις λεπτομέρειες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ αναγνώρισε δημοσίως ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι η συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως προτείνει την πιθανότητα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα αυτή την Πέμπτη. Αργότερα την ίδια μέρα, ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κρεμλίνο ότι είχε συζητηθεί η ιδέα μιας συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, λέγοντας: «Και οι δύο πλευρές έδειξαν ενδιαφέρον. Ποιος το πρότεινε πρώτος δεν έχει σημασία». Αναφέρθηκε και στην πιθανότητα να συναντηθεί απευθείας με τον Ζελένσκι, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι οι «όροι» του για μια τέτοια συνάντηση δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί. «Έχω ήδη πει πολλές φορές ότι, γενικά, δεν έχω τίποτα εναντίον μιας τέτοιας συνάντησης. Είναι εφικτή. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Δυστυχώς, τέτοιες προϋποθέσεις είναι ακόμη μακριά», δήλωσε ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

