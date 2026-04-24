ΝΑΤΟ για Ισπανία: «Δεν υπάρχει πρόβλεψη» για την αποβολή κρατών-μελών

Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αναστολή ή την αποβολή κρατών-μελών από τη στρατιωτική συμμαχία, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώξουν την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν.

Το Reuters επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε ότι ένα εσωτερικό e-mail του Πενταγώνου πρότεινε μέτρα με τα οποία οι ΗΠΑ θα τιμωρούσαν συμμάχους που θεωρούσαν ότι δεν είχαν υποστηρίξει την εκστρατεία τους.

Το e-mail πρότεινε επίσης την επανεξέταση της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Νήσους Φώκλαντ στον Νότιο Ατλαντικό, τις οποίες διεκδικεί επίσης η Αργεντινή.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η ιδρυτική συνθήκη του οργανισμού «δεν προβλέπει καμία διάταξη για την αναστολή της ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ ή την αποβολή».

Η απάντηση του Σάντσεθ

Δεν λειτουργούμε βάσει emails, αλλά βάσει εγγράφων και επίσημων θέσεων, ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, αναφορικά με το δημοσίευμα του Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απροθυμία τους να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και στη συνέχεια περιορίστηκε η ναυτιλία μέσω της στρατηγικής διαδρομής του Στενού του Ορμούζ.

Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων στο έδαφός της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία, τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Ισπανών δημοσιογράφων κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Η Ισπανία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στους κόλπους του ΝΑΤΟ και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι της Συμμαχίας». «Συνεπώς, καμιά ανησυχία» πρόσθεσε.

«Δεν εργαζόμαστε με βάση e-mails, εργαζόμαστε με βάση επίσημα έγγραφα και τις θέσεις που διατυπώνονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους.

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης είναι καθαρή: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους μας, όμως πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας», συνέχισε.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ επέμεινε ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο ή στον τρέχοντα αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ, ενώ αεροσκάφη της RAF έχουν συμμετάσχει σε αποστολές για την κατάρριψη ιρανικών drones.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμες να διατηρήσουν ανοιχτά τo Στενό του Ορμούζ μετά από μια διαρκή κατάπαυση του πυρός ή το τέλος του πολέμου.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πάντα θεωρούσε τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ «μονόπλευρες». «Εμείς θα τους προστατεύσουμε, αλλά αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς», έγραψε.

Το ζήτημα των Νήσων Φώκλαντ

Το εσωτερικό email του Πενταγώνου ανέφερε ότι τα δικαιώματα πρόσβασης, στάθμευσης και πτήσης (ABO) αποτελούσαν «απλώς την απόλυτη βάση για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters.

Ως πιθανά αντίποινα για αυτή την έλλειψη συνεργασίας, το email πρότεινε την επανεκτίμηση της αμερικανικής διπλωματικής υποστήριξης για μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως οι Νήσοι Φώκλαντ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αμερικανού αξιωματούχου που επικαλέστηκε το Reuters.

Οι Νήσοι Φώκλαντ, γνωστές στην Αργεντινή ως Μαλβίνες, βρίσκονται περίπου 8.000 μίλια από το Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 300 μίλια από την ηπειρωτική Αργεντινή.

Η Αργεντινή διεκδικεί εδώ και καιρό την κυριαρχία επί των νησιών, τα οποία αποτελούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό. Οι δύο χώρες κατέληξαν σε πόλεμο για το ζήτημα αυτό, μετά την εισβολή των αργεντίνικων δυνάμεων στα νησιά το 1982.

Μια άλλη επιλογή που αναφερόταν στο ηλεκτρονικό μήνυμα αφορούσε την απομάκρυνση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές θέσεις εντός της συμμαχίας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το σημείωμα δεν υπονοεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τη συμμαχία, ούτε προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη.

Σε απάντηση στο δημοσίευμα του Reuters, η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Ουίλσον, δήλωσε ότι παρά «όλα» όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, «αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς».

Πρόσθεσε: «Το υπουργείο Πολέμου θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος έχει αξιόπιστες επιλογές για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο σχετικά με τυχόν εσωτερικές διαβουλεύσεις σχετικά με αυτό το θέμα.»

Βερολίνο και Ρώμη στο πλευρό της Μαδρίτης

Βερολίνο και Ρώμη στάθηκαν στο πλευρό της Μαδρίτης μετά τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας σχετικά με πιθανή αναστολή της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι η ένταξη της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. «Η Ισπανία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο αυτό θα έπρεπε να αλλάξει», δήλωσε ο εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.⁠

Το ΝΑΤΟ πρέπει να «παραμείνει ενωμένο», δήλωσε από την πλευρά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από τη Λευκωσία, όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα για τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας. «Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ενωμένο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που διαθέτουμε», τόνισε.

