Τενεσί: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η ένοπλη εισβάλλει στο σχολείο και αφήνει πίσω της 6 νεκρούς

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η δράστις του μακελειού εισβάλλει στο ιδιωτικό σχολείο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της πολιτείας του Τενεσί.

Τρεις μαθητές και τρεις ενήλικoι, μεταξύ των οποίων η διευθύντρια Κάθριν Κουνς, σκοτώθηκαν από τα πυρά της ενόπλης σε ιδιωτικό σχολείο στο Νάσβιλ.

Η δράστις του νέου μακελειού σε σχολείο, μια 28χρονη διεμφυλική ονόματι Όντρεϊ Χέιλ, σκοτώθηκε από δύο αστυνομικούς που έφθασαν επιτόπου. Η Χέιλ δεν είχε ποινικό μητρώο, αλλά ήταν μαθήτρια του σχολείου. Άφησε πίσω της "μανιφέστο" για τα εγκλήματα, ενώ ήταν μαθήτρια του σχολείου. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία των δύο αστυνομικών που σκότωσαν την 28χρονη.

Ήταν 10:13 (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία σήμανε συναγερμό στο Covenant School ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και ζήτησαν από τους γονείς που έσπευσαν στο σημείο αγωνιώντας για την τύχη των παιδιών τους, να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ